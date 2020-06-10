Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 uzman erbaş tayin sonuçları açıklandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 uzman erbaş tayin sonuçları açıklandı
|10 Haziran 2020 10:23
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03 Haziran 2020 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı ve 05 Haziran 2020 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin tayinlerinin açıklanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı da tayin sonuçlarını açıkladı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan askeri personelin uzun süredir
beklediği tayin sonuçları, 09 Haziran 2020 tarihi itibariyle açıklandı. Tayin
sonuçlarına ulaşmak isteyen KKK personeli, sonuçları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın
kurum içi sistemi üzerinden personel giriş sayfasına tıklayarak öğrenebilecek.
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