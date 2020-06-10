İnşaat maliyet endeksi nisanda arttı
|10 Haziran 2020 10:26
|Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.
Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya göre 0,86, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,14 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,15, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Nisan 2019'a göre malzeme endeksinde yüzde 1,95, işçilik endeksinde yüzde 15,45 artış gerçekleşti.
Bina inşaatı maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,29, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,77 artış gösterdi. Nisanda, mart ayına göre malzeme endeksi de yüzde 1,80, işçilik endeksi yüzde 0,32 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 4,07, işçilik endeksi yüzde 15,69 yükseldi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,62 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,79 arttı. Nisanda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 azalış kaydederken, işçilik endeksi yüzde 0,31 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 4,74 azalırken, işçilik endeksinde yüzde 14,56 artış kayıtlara geçti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|THY'den yolculara uyarı: Check-in süreleri güncellendi
09 Haziran 2020 14:59
|Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
09 Haziran 2020 11:04
|Yap-işlet-devret ile ülke hızla kalkındı
09 Haziran 2020 08:15
|Senetlere ilişkin bilgi toplama ve paylaşma süresi 1 güne indirildi
08 Haziran 2020 15:14
|THY'den sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim
08 Haziran 2020 12:50
|Gıda fiyatları düşecek, ulaşıma zam yok
08 Haziran 2020 09:30
|Eski telefonlar sıfırlanacak
08 Haziran 2020 06:50
|'Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri denetime tabi olsun' çağrısı
06 Haziran 2020 13:09
|Türk ilaç sektörüne uluslararası tescil
06 Haziran 2020 12:01
|Apple, Türkiye'deki mağazalarını açacağı tarihi açıkladı
05 Haziran 2020 17:49