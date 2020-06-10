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Emniyet'te amirlere ait terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı

Emniyet teşkilatında amirlerin bir üst rütbeye terfisine imkan sağlayacak sözlü sınavlar tamamlandı.
 10 Haziran 2020 10:25
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Emniyet'te amirlere ait terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2020 Yılı Rütbe Terfi Emniyet Amiri, Geçmiş Yıllara Ait ve Mahkeme Kararı Gereği Sözlü Sınavları 27 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmıştır.

2020 Yılı Rütbe Terfi sözlü sınav sonuçları, 09 Haziran 2020 açıklandı.

Sınava giren personel, sınav sonuçlarını E-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenecektir.

2020 Yılı Rütbe Terfi sözlü sınav sonucunda başarılı olan personel, açıklanacak talimat doğrultusunda oluşturulan ders programını takip edecek.

Memurlar.Net
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