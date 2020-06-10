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İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'de yapılan operasyonla ayrılan ve Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Türkiye'ye dönen ikizler, Ankara Şehir Hastanesinde fizik tedavi görecek-
 10 Haziran 2020 11:26
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İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü

Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit yurda getirildi.

Londra'nın Luton Havalimanı'ndan kalkan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile anneleri Fatma ve babaları Ömer Evrensel'i taşıyan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı, sabah saatlerinde Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı.

Baba Ömer Evrensel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun ardından bebekleriyle Türkiye'ye dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.

Derman ve Yiğit'in sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Ömer Evrensel, "Bebeklerimizin hiçbir problemleri yok. Yemelerinde, içmelerinde hiçbir sıkıntı yok, her şey normal." diye konuştu.

Baba Evrensel, bundan sonraki süreçte her şeye sıfırdan başlayacaklarını belirterek, "Bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak, adeta yeniden doğdular. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Şükürler olsun sağlıklarına kavuştular. Sonraki süreçte her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Baba Evrensel, bebeklerin, ilk kez birbirini gördüklerinde şaşkınlık yaşadığını anlattı.

Anne Fatma Evrensel de ikizleri sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, tarifi olmayan, değişik duygular içinde yaşadığını kaydetti.

Siyam ikizlerinin Ankara Şehir Hastanesinde fizik tedavi göreceği öğrenildi.

- İkizlerin kafalarının ayrılması

Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık ikizleri, Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Antalya ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri ve Türk doktorlar aileyle irtibat kurdu. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Benzer ameliyatlarda tecrübesi bulunan pediyatrik beyin cerrahi Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani ve Dr. David Dunaway önderliğindeki, aralarında 2 Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından Londra'da 3 büyük ameliyat gerçekleştirildi.

Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan siyam ikizlerine hastanede bir süre tedavi uygulandı.

Bu sureçte bebeklerin durumundan haberdar olan bir Turk iş adamı, Pakistanlı iş ortağı ile 1,5 milyon poundu bulan ameliyat masraflarının tamamını ustlendi.

Anadolu Ajansı
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