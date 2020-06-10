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Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
|10 Haziran 2020 10:40
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