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Doktora demir çubuk ve bıçakla saldırı

Esenyurt'ta babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. Saldırı anları, sağlık merkezindeki diğer doktor tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve güvenlik kamerasına yansıdı.
 10 Haziran 2020 10:43
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Doktora demir çubuk ve bıçakla saldırı

Doktora saldırı Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde, dün saat 14.10 sıralarında meydana geldi. Sağlık merkezine gelen bir kişi, babasının mide rahatsızlığı için ilaç yazdırmak istedi ancak kimlik beyan etmediği için sağlık merkezindeki doktorlar ilaçları yazmadı.

DEMİR ÇUBUĞU DOKTORUN BOĞAZINA DAYADI

Doktorların kimliğin getirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine ayrılan kişi, kısa süre sonra elinde bir bıçak ve demir çubukla sağlık merkezini bastı. Sağlık çalışanlarına küfür ve hakaret eden saldırgan, elindeki demir çubuğu sağlık merkezindeki doktorun boğazına dayadı.

Saldırgan, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan diğer doktoru fark etti. Elindeki demir çubuğu olayı görüntüleyen doktora doğru fırlatan saldırgan, içeridekileri de tehdit etmeye başladı.

Demir çubuğun kimseye isabet etmemesi sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

Saldırgan, "Evden silah alıp geleceğim" diyerek sağlık merkezinden ayrıldı. Bunun üzerine içeridekiler, sağlık merkezinin giriş kapılarını kilitleyip polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık merkezi önünde nöbet tuttu.

HASTALAR DIŞARIDA BEKLEDİ

Çıkan olay nedeniyle hastaların içeri giremeyerek sağlık merkezinin önündeki bekledikleri görüldü. Sağlık çalışanları Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırgandan şikayetçi oldu.

Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etti. Evine baskın düzenleyen ekipler, olaydan 1 saat sonra şüpheli Enginay E.'yi gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

İLAÇLARI BABASI YAZDIRDI

Öte yandan, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Enginay E.'nin babasının olaydan yaklaşık bir saat sonra kimliğiyle geldiği sağlık merkezinde ilaçlarını yazdırdığı görüldü.

"KÜFÜR ETTİ"

Saldırı anlarını anlatan sağlık merkezindeki görgü tanığı, "Demir çubukla içeriye girdi. Elinde çubuk vardı. Elindeki çubuklarla sağlık çalışanlarına vurmaya kalktı. Bir doktorun boynuna demir çubuğu dayadı ve küfür etti" dedi.
DHA
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