Kaza yapan babasının başından ayrılmadı
|10 Haziran 2020 10:46
|Yazdır
Antalya'da Gizem Ö.'nün kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Altay yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Güllük Caddesi üzerinde dönüş yapmak isteyen Ercan Altay'ın kullandığı 07 HB 739 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen Gizem Ö. yönetimindeki 07 AJS 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Altay yere savruldu. Kazanın ardından araçtan inen Gizem Ö. gözyaşlarına boğuldu.
Kaza haberini alan yaralı sürücü Altay'ın yakınları olay yerine geldi. Altay'ın oğlu Can, yerde yatan babasıyla konuşup bir an olsun yanından ayrılmamdı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi, Altay'a müdahalede bulundu.
Bu sırada Altay'ın yakınları sürücü Gizem Ö.'ye tepki gösterdi. Tepki üzerine sürücü ve yanındaki kişi polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Çevredekiler ise kaza yerini ve yaralıyı cep telefonuyla görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Vücudunda kırıklar oldruğu belirtilen Altay, ambulansla hastaneye götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doktora demir çubuk ve bıçakla saldırı
10 Haziran 2020 10:43
|Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
10 Haziran 2020 10:40
|İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
10 Haziran 2020 10:13
|Bursa'da bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti
10 Haziran 2020 10:11
|Ceylan Hemşire ölümden döndü
10 Haziran 2020 09:09
|Koronavirüsle mücadelede endişelendiren tablo
10 Haziran 2020 08:10
|Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı
09 Haziran 2020 23:01
|Devrilen ambulanstaki 112 personelini vatandaş kurtardı
09 Haziran 2020 20:49
|Hülya Avşar'ın evini de soymuştu! Cezaevinde öldü
09 Haziran 2020 20:06
|Doktora 'sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
09 Haziran 2020 19:23