Gram altın 375 lira seviyelerinde
|10 Haziran 2020 10:53
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Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 374,7 liradan işlem görüyor.
Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 374,7 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 374,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 609 lira, Cumhuriyet altını da 2.493 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.717 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettireceğine yönelik beklentilerin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün, yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını söyledi
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini bildirdi.Güne başlarken döviz fiyatları Borsa, güne yükselişle başladı İşsizlik rakamları açıklandı
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