Elazığ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
|10 Haziran 2020 10:55
|Yazdır
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "FETÖP/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı, Yazıkonak beldesinde yaşayan yakınlarının evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MSB: 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
10 Haziran 2020 11:43
|FETÖ'nün, 'futbolda var olma' taktiği
10 Haziran 2020 11:18
|Komedyen Atalay Demirci'nin 'FETÖ ısrarı' gerekçeli kararda
10 Haziran 2020 11:18
|FETÖ'nün dağılmayı engelleme çabaları deşifre edildi
10 Haziran 2020 11:00
|Kayseri'de FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı
10 Haziran 2020 10:56
|Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davasında mütalaa
10 Haziran 2020 10:47
|FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 22 yıla kadar hapis istemi
10 Haziran 2020 10:45
|Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
10 Haziran 2020 10:42
|Van'da 6'sı eski kamu görevlisi 8 kişiye FETÖ gözaltısı
10 Haziran 2020 10:21
|Mardin'de teröristlerin kullandığı mağarada patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
10 Haziran 2020 10:09