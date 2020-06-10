Kayseri'de FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı
Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari 7 şüpheli gözaltına alındı.
|10 Haziran 2020 10:56
|Yazdır
Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari 7 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmenlerin de bulunduğu firari örgüt mensuplarının gaybubet evlerinde kaldıklarını tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.D, A.R.Ü, L.G.Ü, E.T, F.T, H.K. ile Y.B. yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MSB: 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
10 Haziran 2020 11:43
|FETÖ'nün, 'futbolda var olma' taktiği
10 Haziran 2020 11:18
|Komedyen Atalay Demirci'nin 'FETÖ ısrarı' gerekçeli kararda
10 Haziran 2020 11:18
|FETÖ'nün dağılmayı engelleme çabaları deşifre edildi
10 Haziran 2020 11:00
|Elazığ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
10 Haziran 2020 10:55
|Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davasında mütalaa
10 Haziran 2020 10:47
|FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 22 yıla kadar hapis istemi
10 Haziran 2020 10:45
|Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
10 Haziran 2020 10:42
|Van'da 6'sı eski kamu görevlisi 8 kişiye FETÖ gözaltısı
10 Haziran 2020 10:21
|Mardin'de teröristlerin kullandığı mağarada patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
10 Haziran 2020 10:09