FETÖ'nün dağılmayı engelleme çabaları deşifre edildi

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya yapılanmasında yer alan ve "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesapların yöneticilerinden biri olan Hüseyin Y'nin cep telefonunda yapılan incelemede, örgütün dağılmayı engelleyebilmek için gönderdiği mesajlar deşifre edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, terör örgütünün sosyal medya yöneticilerinden Hüseyin Y'nin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemelerle ilgili raporlar dava dosyasında yer aldı.

Tutuklu sanık Hüseyin Y'nin cep telefonda yapılan incelemede, örgütsel dokümanların yanı sıra sosyal medya üzerinden örgüt mensuplarına gönderilen toplu mesajlar da deşifre edildi.

Sanığa 8 Nisan'da gönderilen ve FETÖ elebaşının örgüt mensuplarının dağılmasını engellemek için moral ve motivasyon vermeyi amaçlayan ifadelerinin yer aldığı mesajda, "hükümetin seçimle gidemeyeceği ancak ani bir toplumsal olayın çıkacağı ve cezaevindeki örgüt mensuplarının yönetime geleceği" belirtilerek, örgüt mensuplarından hazırlıklı olmaları çağrısında bulunulduğu ortaya çıktı.

- FETÖ elebaşının rüya oyunu sürüyor

Başka bir mesajda ise ABD'de rahip ve papazların gördükleri rüyaları FETÖ elebaşına anlattığı öne sürülen mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle ABD'de bazı Hristiyan cemaatlerin önde gelenleri, rahipleri ve papazları bir kısım rüyalar gördüklerinden bahisle H.E'ye ziyaretlerini arttırmışlar. Bu durum gün geçtikçe artar hale gelmiş. Yurt dışında bu meseleye destek yüzde 10-15 iken şu anda yüzde 80-90'ları buldu. Samimi ve önde gelen ruhanilerin de bu rüyaları gördüğüne dair bilgiler ve rüyaların neler olduğu kendisine aktarılmakta"

Gaziantep'te 1 Mayıs'ta hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan ve 5 Mayıs'ta tutuklanan Hüseyin Y. hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Hüseyin Y'nin yakalandığı hücre evinde yapılan aramada, bilgisayar ile çok sayıda cep telefonu, hafıza kartı ve SIM kart ele geçirilmişti.