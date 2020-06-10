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Şampiyonun mutluluğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonuyla katlandı

Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, F klavyede biri dünya rekoru olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunan 12 yaşındaki Nisan Maya Tunçoğlu, daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor
 10 Haziran 2020 11:17
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Şampiyonun mutluluğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonuyla katlandı

- Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, F klavyede biri dünya rekoru olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunan Nisan Maya Tunçoğlu'nun mutluluğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telefonuyla katlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 6. sınıf öğrencisi Tunçoğlu, 2019 "F klavye" yarışmasında "Anadil" kategorisinde Türkiye birincisi, "Çok Dilli"de ise ikinci oldu. Tunçoğlu, geçen yıl Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonunun (INTERSTENO) internet ortamında düzenlediği Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda iki kategoride de dünya şampiyonluğunu elde etti.

Bu yıl yapılan Türkiye şampiyonasında "Anadil" ve "Çok Dilli" kategorilerinde de birinciliği elde eden Tunçoğlu, Türkiye'yi ikinci kez dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Bu yılki Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda iki kategoride yeniden şampiyon olurken dakikada 109 sözcük yazarak aynı zamanda dünya rekorunu da kıran Tunçoğlu, iki yılda bir jüri huzurunda yüz yüze yapılan ve 2021'de Hollanda'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasına F Klavye Türk Milli Takımıyla katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonu motivasyonunu artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüntülü görüştüğü Tunçoğlu'nu başarısından dolayı tebrik etti.

Tunçoğlu, Isparta'nın Aksu ilçesindeki dedesinin evinde AA muhabirine, Türkiye'ye böyle bir başarı getirdiği için sevinçli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonunun mutluluğunu katladığını vurgulayan Tunçoğlu, "Cumhurbaşkanımızın kutlama telefonu Hollanda'da yapılacak yarışma için motivasyonumu artırdı. Daha çok çalışarak ülkeme bir şampiyonluk daha kazandırmak istiyorum." dedi.

Yarışmaya her gün az 10 dakika yazarak ve çoklu dillerde hazırlandığını belirten Tunçoğlu, yarışmada 15 dilde yazdığını bildirdi.

F klavyenin Türkçe için en uygun klavye olduğunu anlatan Tunçoğlu, "Bilimsel olarak F klavyeyle daha hızlı yazıldığı kanıtlandı. Ben de bu klavyeyle gayet hızlı ve doğru yazıyorum. Bence F klavyeyi herkes rahatlıkla kullanabilir. F klavyeyi Afyonkarahisarlı rahmetli İhsan Sıtkı Yener hocamız buldu. Kendisini sevgiyle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa ve ABD'deki okullarda klavye derslerinin birinci sınıfta öğrencilere verildiğine dikkati çeken Tunçoğlu, F klavye öğrendikten sonra derslerindeki başarısının arttığını dile getirdi.

Anne Selver Öztürk ise kızının başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini aramasından büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Tebrik telefonundan sonra kızının daha azimle çalıştığını aktaran Öztürk, kızının Hollanda'daki yarışmadan da başarıyla döneceğine inandıklarını belirtti.

Dede Mehmet Öztürk de torununun başarısından dolayı gururlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini arayarak Ankara'ya davet ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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