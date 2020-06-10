1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ayasofya'nın açılması yönünde hukuki engel yok'

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: Ayasofya'nın çevrilmesi tüm Türk dünyasının, İslam dünyasının yüreğini ferahlatacak ve 'İstanbul bizimdir' dedirtecek bir olaydır ve buna hiçbir mani yoktur
 10 Haziran 2020 11:18
Yazdır
'Ayasofya'nın açılması yönünde hukuki engel yok'

- Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinin önünde siyasi, hukuki ve idari açıdan hiçbir engel bulunmadığını belirtti.

İstanbul'un fethinin ardından, yeni başkentteki ilk cuma namazını Ayasofya'da kılan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın cami olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Fethin sembolü olarak camiye çevrilen Ayasofya, 481 yıl sonra 24 Kasım 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldü. Müzeye dönüşünden tam 86 yıl sonra, yani İstanbul'un Fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Ayasofya'da Kur'an okunmasına tepkisine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Bunun kararını verecekler var. Karar çıkar ona göre işlem yapılır. Sizden izin almayız. hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse onu yaparız." karşılığını vermişti.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra İslam hukukuna dayanarak Ayasofya'yı camiye dönüştürdüğünü anlattı.

Şimşirgil, "Bizans devletine son verme bir anlaşma ile olmadı. Fatih Sultan Mehmet kendilerine defalarca anlaşma teklif etmesine rağmen Bizans anlaşmayı reddetti. Neticede Fatih, İstanbul'u aldı. Bu durumda İslamiyet'ten de gelen hukuka göre en büyük mabet, fetih hakkı olarak camiye çevrilir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kılıç hakkıyla aldı. Dolayısıyla buna 'kılıç hakkı' da denilir. Fatih kılıç hakkı olarak Ayasofya'yı camiye çevirdi. Sadece Ayasofya ile kalmadı, etrafında medreseler, türbelerle bir külliye haline getirdi. Ayasofya sadece bir kilisenin camiye çevrilişi değildir aynı zamanda Fatih'in vakfıdır. Dolayısıyla burası aynı zamanda vakfiye oldu ve vakfiye namesini de Fatih Sultan Mehmet Han tanzim etti." diye konuştu.

Ayasofya'nın cami yapılmasının önünde hukuki ve idari olarak hiçbir engelin bulunmadığını kaydeden Şimşirgil, "Ayasofya hukuki olarak müze yapılmadı. Ayasofya, Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapıldı." dedi.

"Bu kararla müze yapılırken muhtemelen o dönemdeki bazı siyasi hadiseler, bilhassa Balkan Paktı söz konusuydu. Sanırım Ayasofya'nın müze yapılması konusunda bazı Balkan devletleri ricada bulundular." diyen Şimşirgil, şöyle konuştu:

"1934 yılında Bakanlar Kurulu bir kararla Ayasofya camisini müzeye çevirdi. Dolayısıyla Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin önünde hukuki bir mani de yoktur. Çünkü Ayasofya vakıf olduğu için mazbut vakıflar yani o vakfın mütevellisi kalmadıysa vakıflar kuruluna devredilir. Bugün vakıflar kurulunda Ayasofya, cami olarak geçmektedir. Zaten bir yer vakıf olduktan sonra asla vakıftan çıkarılamaz. Oranın vakıftan çıkarılması için hukuki büyük düzenlemelerin olması lazım. Böyle bir durum da söz konusu değildir. Dolayısıyla tarihi bakımdan, hukuki bakımdan ve idari bakımdan, siyasi bakımdan şu anda cami olarak kullanılmasında bir mani yoktur. Hatta cami olarak kullanılmaması aslında bir anlamda yanlıştır."

- "Yunanlıların İstanbul ve Ayasofya ile hiçbir bağı yoktur"

Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okutulmasına Yunanistan'ın tepkisinin yersiz olduğunu vurgulayan Şimşirgil, "Yunanlıların İstanbul ve Ayasofya ile hiçbir bağı yoktur. Çünkü Bizans Rum'dur ve biz İstanbul'u Rumlardan aldık. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda kendisini Doğu Roma'nın da İmparatoru olarak ilan etti. Dolayısıyla yeryüzünde bu konuda hak iddia edecek bir Rum devleti yok." diye konuştu.

Şimşirgil, "Yunanistan tamamen Hristiyanlık psikolojisi ile hareket ederek tepki gösterdi ki Yunanistan'ın söz söyleme hakkı yok. Çünkü Yunan Helen ırkıdır. Bu nedenle Ayasofya üzerinde kuru bir siyasi malzeme yaparlar ancak bunun da hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmaz. Tıpkı Ermeni meselesi gibi siyasi malzeme yapılarak bir tepki doğar mı? Doğabilir. Ama bunun devletlerarası hukuki zemine oturtulacak hiçbir hukuki noktası olamaz. Sadece Yunanistan ve bir kısım devletlerin 'Yapmayın' demesinin ötesinde bir bağlayıcılığı yoktur." değerlendirmesini yaptı.

- "O gün Bizans'ta bir tek din alimi itirazda bulunmadı"

Fatih'in Ayasofya'yı camiye çevirdiği zaman dünyadan hiçbir itiraz gelmediğini söyleyen Şimşirgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın o gün Bizans'ta bir tek din alimi itirazda bulunmadı. Hristiyan alimler 'Biz İstanbul'da Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz.' dediler. Bunlar hukuku biliyorlardı. Fatih'e, 'Ayasofya'yı neden cami yaptın?' diye sormadılar. Fatih onlarca, yüzlerce kiliseye dokunmadı. Hala kilise vakfı korunuyor. Mesela 1999 yılında Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan, Fatih Sultan Mehmet'e şükranlarını sundu. 500 yıl boyunca 'Neden camiye çevrildi?' diyen bir alim çıkmadı. Çünkü bunun hukuki noktasını biliyorlardı. Bu nedenle 'İstanbul, 567 yıldır bizim' diyorsak bunun tescili Ayasofya'nın cami olmasıdır. İstanbul elimizden mi çıktı? Biz İstanbul'u mu kurtaramadık? Dolayısıyla bu Türk milletinin 'İstanbul bizimdir' diyebileceği bir hareket olacaktır. Yoksa bizim üzerimizde 'Batılı bir baskı mı var?', 'Birisi bize dikte mi ediyor?', 'İstanbul bizim değil mi?' sorularını gündeme taşıyacaktır. Ayasofya'nın çevrilmesi tüm Türk dünyasının, İslam dünyasının yüreğini ferahlatacak ve 'İstanbul bizimdir' dedirtecek bir olaydır ve buna hiçbir mani yoktur."

Ayasofya'nın artık müze olmaktan çıkarılıp aslı hüviyetine döndürülmesi gerektiğini belirten Şimşirgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya konusundaki duruşunu ve sözlerini çok önemli ve yerinde bulduğunu, Ayasofya'nın camiye çevrildiği günü Türk milletinin ve İslam aleminin bayram yapacağı bir gün olarak gördüğünü ifade etti.

Ahmet Şimşirgil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayasofya'da Cumhurbaşkanının Fetih Süresini okutması ve Ayasofya'nın cami yapılması hususundaki açıklamalarını son derece önemli buluyorum. Ayasofya bir kasım ayında müze olmuştu zannedersem, bu kasım ayında veya daha evvelinde Ayasofya'nın cami olacağı inancındayım. Burada bir mani de görmüyorum. Vakıf sözleşmelerinin sonunda bu vakfı bozanlar için 'kıyamete kadar insanların, meleklerin laneti üzerine olsun' der. Şayet Ayasofya cami olarak ibadete açılırsa, onu müzeye çevirenler vakfiyede yer alan bedduadan da kurtulmuş olacaklar."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evlenecek çiftler düğün için gün almaya başladı
10 Haziran 2020 11:31		 İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü
10 Haziran 2020 11:26
Şampiyonun mutluluğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonuyla katlandı
10 Haziran 2020 11:17		 Sosyal medya uzmanları öğretmenlerin uzaktan eğitime uyumunu araştırdı
10 Haziran 2020 11:04
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyayı salladı
10 Haziran 2020 10:53		 Bilim Kurulu Üyesi: Pazartesi antikor testine başlanılacak
10 Haziran 2020 10:29
Minik Aysima doktor babasına kavuştu
10 Haziran 2020 09:28		 Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama
10 Haziran 2020 09:14
Ayasofya'ya halı siparişi verildi mi?
10 Haziran 2020 09:03		 Plajlardaki beyaz tehlike
10 Haziran 2020 08:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:08 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - İçişleri, 81 İl valiliğini, 'Asker Uğurlaması' konusunda bir kez daha uyardı11:45 - Göç İdaresinden 'Türkiye'ye giriş yasakları' açıklaması11:43 - MSB: 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu11:40 - ASELSAN ile USHAŞ arasında sözleşme imzalandı11:39 - 'Öğretmenlerin mesleki çalışmaları online ortamda yapılmalı'11:31 - Evlenecek çiftler düğün için gün almaya başladı11:26 - İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü11:20 - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı11:18 - 'Ayasofya'nın açılması yönünde hukuki engel yok'
11:18 - Komedyen Atalay Demirci'nin 'FETÖ ısrarı' gerekçeli kararda11:18 - FETÖ'nün, 'futbolda var olma' taktiği11:17 - Şampiyonun mutluluğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonuyla katlandı11:10 - MEB okul öncesi çocuklara yaz okulları açacak11:04 - Sosyal medya uzmanları öğretmenlerin uzaktan eğitime uyumunu araştırdı11:00 - FETÖ'nün dağılmayı engelleme çabaları deşifre edildi10:56 - Kayseri'de FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı10:55 - Elazığ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Suç mağdurlarının korunması için 910 Pedagog, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alınacak
Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi
8 Haziran öncesi kronik hastalık raporları geçerli mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hafta sonu kaçamak yapmak 1
ptt kargo'nun sürekli geç teslimat yapması 4
ayşegül atik 1
65 yaş üstü vatandaşların her gün dışarı çıkması kararı 2
ordu'da dikilen ertuğrul gazi büstü 4
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1
tahir karapınar 1
18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması 2
bayan mı kadın mı sorunsalı 3
diyarbakır'da 300 yeni corona vakası olması 3
SON İLANLAR
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Adana Pozantı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi Geçici 125 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam