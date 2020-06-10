'Öğretmenlerin mesleki çalışmaları online ortamda yapılmalı'

Meclis Genel Kurulunda konuşan CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının uzaktan eğitim yoluyla yapılmasını istedi.

İlhan, Genel Kurulda yaptığı konuşmada "Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının uzaktan eğitim yoluyla yapılması 1 milyon öğretmenin salgın döneminde aynı ortamı paylaşmasını engelleyecek ve bu durum normalleşme sürecine olumlu yönde katkı sunacaktır. Öğretmenlerin yarısı kadrolarının bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının bu uygulaması hem iller arası insan hareketliliğinin önünü açması hem de farklı bir ilde öğretmenin seminer çalışması yapacak olması bakımından çeşitli handikaplar içermektedir. Tabii, daha da önemlisi 27-28 Haziran tarihlerinde milyonlarca öğrencinin sınavlara girecekleri yerlerin okulları olması ve bunların bir hafta boyunca 1 milyon öğretmen tarafından kullanılacak olması bulaşıcılık riskinin artması noktasında okulları ayrıca önemli kılmaktadır. Zaten büyük baskı ve stres altında bulunan öğrencilerimizi Covid-19 riskiyle karşı karşıya bırakmak ayrıca bir sorun oluşturacaktır. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığının bir an önce 22-30 Haziran tarihleri arasını kapsayan mesleki çalışmaları online ortama alması gerekmektedir." dedi.