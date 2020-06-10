Göç İdaresinden 'Türkiye'ye giriş yasakları' açıklaması
|10 Haziran 2020 11:45
|Yazdır
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yasal kalış hakkı ihlalinde bulunmasına rağmen, üç aya kadar yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelen ve ilgili kanunca belirlenen idari para cezalarını ödeyen yabancılar ile yine üç aya kadar yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan, hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye'yi terk edebilmeleri için kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmak üzere sınır kapılarına gelen ve ilgili kanunca belirlenen idari para cezalarını ödeyen yabancılar hakkında Türkiye'ye giriş yasağı kararı alınmayacak.
Bu kapsamda, üç aydan fazla yasal kalış hakkı ihlalinde bulunan yabancılar için 1 aydan 5 yıla kadar Türkiye'ye giriş yasağı kararı alınabilecek.
Yasal kalış hakkı ihlalinde bulunup, yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendiliğinden sınır kapılarına gelse de ilgili kanunla belirlenmiş idari para cezalarını ödemeyen, Türkiye'yi terke davet edilenlerden kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan, çalışma ve ikamet izni talepleri reddedildiği veya izinleri iptal edildiği halde kendilerine tanınan süre içinde çıkış yapmayan, kendilerine tanınan süre içerisinde ikamet iznine başvurmayan, gözetim kararı sonlandırılarak alternatif yükümlülüklere tabi tutulan ve tespit edilerek görevli personel refakatinde sınır dışı edilen yabancılara 3 aydan 5 yıla kadar Türkiye'ye giriş yasağı kararı verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri, 81 İl valiliğini, 'Asker Uğurlaması' konusunda bir kez daha uyardı
10 Haziran 2020 12:00
|Resmi yazışmalar için 24 bölümlük eğitim videoları hazırlandı
10 Haziran 2020 10:53
|Emniyet'te amirlere ait terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
10 Haziran 2020 10:25
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 uzman erbaş tayin sonuçları açıklandı
10 Haziran 2020 10:23
|Aile Bakanlığında, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruldu
10 Haziran 2020 10:19
|Bedelli askerlikte sınavlar ne olacak?
10 Haziran 2020 09:49
|Bir ilimizde cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi
10 Haziran 2020 09:34
|e-Nabız'da, kronik hastalıklar için güncelleme yapıldı
10 Haziran 2020 09:33
|Kamu meslek kuruluşlarının kaynakları 'tek hazine kurumlar hesabı' kapsamına alındı
10 Haziran 2020 09:32
|Devletin güvenliğine karşı suç işleyenlerin ödülü geri alınacak
10 Haziran 2020 09:30