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Gözün kırma kusurlarına dikkat!

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Göz Doktoru Op. Dr. Yusuf Oflu, gözün kırma kusurları hakkında bilgi verdi. Oflu, 40 yaşından sonra ise hipermetrop gözlerin hem uzakta hem yakında gözlüğe daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti.
 10 Haziran 2020 12:18
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Gözün kırma kusurlarına dikkat!

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Göz Bölümü'nden Op. Dr. Yusuf Oflu göz ile ilgili en çok merak edilen gözün kırma kusurları hakkında bilgi verdi. Gözün bir optik sistem olduğunu belirten Oflu, gözün kırıcı sistemleri denilen korneanın ve merceğin kırıcılığı sayesinde görüntünün gözde odaklanabildiğini söyledi. Oflu, "5 metreden uzaktaki bir cisme bakarken cismin gözde odaklanması tam görme merkezinde ise emetropiden yani gözlüğe ihtiyaç duymadan net görebilen normal bir gözden bahsediyor oluruz. Normal bir göz daha yakındaki cisimleri odaklayabilmek için ek bir kırıcılığa ihtiyaç duyar. Uyum dediğimiz bu refleks göz merceğinin kırıcılığını arttırmasıyla gerçekleşir. 35 santimetre deki bir cismin net odaklanabilmesi için merceğin kırıcılığının 3 numara artması gerekir. Bu refleks 40 yaşına kadar sorunsuz çalışır. Presbiyop bir göz uzağı net gördüğü gözlükle yakını göremez. Uyum refleksi genellikle 40 yaşlarında zayıflamaya başlar. Uzağı net gören gözler presbiyopi çağına gelince yakın için zorlanmaya başlar ve ek bir kırıcılığa ihtiyaç hissederler. Bu ihtiyaç yakın gözlükleriyle karşılanır. Eldeki yazıyı daha uzaktan ve ışıklı ortamda okumaya çalışmak ve okurken çabuk yorulma presbiyopinin ana göstergeleridir" dedi.

"Miyop kişiler gözlerini kısarak net görmeye çalışırlar"

Miyopinin Latince'de kısık göz anlamına geldiğini belirten Oflu, "Miyop kişiler gözlerini kısarak net görmeye çalışırlar. Gözlerini kısarak bakan çocuktan myopi açısından şüphelenmek gerekir. Miyopi kırıcılığı fazla olan göz demektir. Myopinin tam tersine gözün normalden daha az kırıcı olması sonucu oluşur. Korneanın normalden düz ya da gözün normalden kısa olması gözü daha az kırıcı yani hipermetrop yapar. Hipermetrop göz gençlik çağlarında gözün merceğinin ilave kırıcılığının desteğiyle uzağı net görebilirken yakını görmekte zorlanır. 40 yaşından sonra ise hipermetrop gözler hem uzakta hem yakında gözlüğe daha fazla ihtiyaç duyarlar. Hipermetrop gözlerde kırıcılığı arttıran + numaralı camlar kullanılır. Astigmatizma gözün yatay ve dikeydeki kırıcılıklarının farklı olması durumudur. Göz yatayda belirli bir kırıcılığa sahipken dikeyde farklı numaradadır. Yatay kırıcılık normalken dikey kırıcılık fazlaysa miyopik astigmatizma, dikey kırıcılık azsa hipermetropik astigmatizmadan bahsederiz. Her iki aksta da fazla kırıcılık mevcutsa kombine miyop ve astigmattan, her iki aksta da kırıcılık azsa kombine hipermetropik astigmattan bahsederiz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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