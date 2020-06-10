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Çalışır vaziyette bırakılan araç yayaya çarparak ölümüne neden oldu
Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi
|10 Haziran 2020 12:28
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çalışır vaziyette bırakıldıktan sonra hareket ederek, 83 yaşındaki adamın ölümüne sebebiyet veren aracın sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Camiatik Mahallesi 14. Sokak'ta önceki gün park halinde bırakıldıktan sonra hareket ederek Osman Özcan'ın (83) ölümüne neden olan 14 KH 223 plakalı kargo aracının sürücüsü Bilal Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gerede Adliyesine çıkartılan Bilal Ö, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
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