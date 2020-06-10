Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
|10 Haziran 2020 12:49
|Yazdır
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu kamu ve özel sektör çalışanı 9 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ operasyonunda döviz fışkırdı
10 Haziran 2020 12:58
|MSB: 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
10 Haziran 2020 11:43
|FETÖ'nün, 'futbolda var olma' taktiği
10 Haziran 2020 11:18
|Komedyen Atalay Demirci'nin 'FETÖ ısrarı' gerekçeli kararda
10 Haziran 2020 11:18
|FETÖ'nün dağılmayı engelleme çabaları deşifre edildi
10 Haziran 2020 11:00
|Kayseri'de FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı
10 Haziran 2020 10:56
|Elazığ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
10 Haziran 2020 10:55
|Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davasında mütalaa
10 Haziran 2020 10:47
|FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 22 yıla kadar hapis istemi
10 Haziran 2020 10:45
|Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
10 Haziran 2020 10:42