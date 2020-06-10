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Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
 10 Haziran 2020 12:53
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Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 3 çocuk annesi Aslıhan A. (34), Rizaiye Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına gitti.

Eşiyle konuşmak için kayınvalidesinin evine giden Ali A. (40), eşi Aslıhan A. ve kayınvalidesi Ş.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ali A, eşi Aslıhan A'yı boğazından, araya giren kayınvalidesi Ş.B'yi bacağından bıçakladı.

Bu esnada, kayınvalide Ş.B. de damadı Ali A'yı bıçakla sırtından ve göğsünden yaraladı.

Yaralı anne ve kızı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine, Ali A. ise Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Aslıhan A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Ali A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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