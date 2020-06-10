Iğdır Belediyesinde rüşvet ve yolsuzluktan 14 kişiye gözaltı
|10 Haziran 2020 13:01
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Vali Enver Ünlü'nün Iğdır Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından belediyenin birimlerinde inceleme başlatıldı.
Yapılan denetimlerde birçok satın alma işleminde rüşvet alındığı ve çeşitli yolsuzluklar yapıldığı belirlendi.
Rüşvet ve yolsuzluğa karıştıkları tespit edilen 14 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu bulunan eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un da bu suç zinciri içinde yer aldığı, mayıs ayında Iğdır Belediyesine düzenlenen operasyonda bir kasa içinde bulunan kayıt dışı 300 bin liranın da bu grup tarafından rüşvet ve yolsuzlukla elde edildiği tespit edildi.
Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" suçundan daha önce hakkında işlem yapılan bir kişinin de olduğu öğrenildi.
Kentte 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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