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SPK, ilk beş ayda 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020'nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı.
 10 Haziran 2020 13:27
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SPK, ilk beş ayda 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu:"Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz."

"Borsa İstanbul'a artan ilgiden piyasa dolandırıcılarının da faydalanmak istediğini görüyoruz. Buna geçit vermeyeceğiz."

"Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020'nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı."
Anadolu Ajansı
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