Bakan Kurum uyardı: Binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından risk tespiti ve kentsel dönüşümün önemini anlatan bir video paylaştı
|10 Haziran 2020 13:30
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.
Bakan Kurum, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı kentsel dönüşümün ve risk tespitinin önemini anlatan bir video paylaştı.
"#TürkiyeninHerYerindeKentselDönüşüm" etiketiyle paylaştığı twitte Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.
Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun duygusal diyaloğu yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi
10 Haziran 2020 14:02
|SPK, ilk beş ayda 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı
10 Haziran 2020 13:27
|Bakan Pekcan'dan 'ticaret sicili başvurusu' açıklaması
10 Haziran 2020 12:35
|Toplu asker uğurlamalarına işlem yapılacak
10 Haziran 2020 12:00
|Göç İdaresinden 'Türkiye'ye giriş yasakları' açıklaması
10 Haziran 2020 11:45
|Resmi yazışmalar için 24 bölümlük eğitim videoları hazırlandı
10 Haziran 2020 10:53
|Emniyet'te amirlere ait terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
10 Haziran 2020 10:25
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 uzman erbaş tayin sonuçları açıklandı
10 Haziran 2020 10:23
|Aile Bakanlığında, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kuruldu
10 Haziran 2020 10:19
|Bedelli askerlikte sınavlar ne olacak?
10 Haziran 2020 09:49