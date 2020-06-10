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Belediye başkanından sonra yardımcısının da testi pozitif çıktı

Şanlıurfa'daki Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'de de koronavirüs tespit edildi.
 10 Haziran 2020 13:32
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Belediye başkanından sonra yardımcısının da testi pozitif çıktı

Şanlıurfa'daki Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'de de koronavirüs tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, dün Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından başkan yardımcısı Şengül de test yaptırdı.

Testi pozitif çıkan Şengül, tedavi için hastaneye götürüldü.

Dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, bugünse tedbir amacıyla hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu bildirdirmişti.

Başkanın testi pozitif çıktı, kendisi ile teması olanları uyardı
Anadolu Ajansı
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