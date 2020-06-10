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Kadın yolcu ücretini verirken minibüsten düştü

Yolcu minibüsünde ücretini vermek isteyen kadın dengesini kaybedince, aracın açık kapısından yüzüstü yola düşerek yaralandı.
 10 Haziran 2020 13:38
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Kadın yolcu ücretini verirken minibüsten düştü

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'nde Orhan Küpeli yönetimindeki Küçükçekmece minibüsüne binen Aysel Tunceri, arka koltuktan ayağa kalkarak ücretini vermek istedi.

Ancak, sürücünün fren yapması üzerine kadın bir anda dengesini kaybederek, açık kapıdan yüzüstü yola düştü.

TALİHSİZ KADIN YARALANDI
Araçtakilerin ve çevredekilerin uyarısı üzerine minibüs şoförü aracı durdururken, yaralı kadın için sağlık ekibi ve polise haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede gelen ekipler, yüz ve başından yaralandığı belirlenen evli ve iki çocuk annesi Aysel Tunceri'yi Küçükçekmece'deki bir üniversite hastanesine kaldırdı.

ESNAF 'NİYE KAPIN AÇIK' DİYE SORDU
Kadının düştüğünü gören esnaf Sebahattin Vural, "Araç hareket halindeydi. Kadın minibüsten düştü. Sağ gözünün üzerinden, başından yaralıydı. Şoföre 'Niye kapın açık?' deyince 'Yolcu indirdiğim için' diye cevap verdi. Kadın da o sırada para vermek istiyormuş." dedi.

"DÜŞÜNMÜYORLAR"
Minibüslerin özellikle yaz aylarında sürekli kapıları açık gittiğini belirten bir otobüs şoförü, "Kapıları açık çoğunun. Düşünmüyorlar, insanlar düşer diye. Bir önlem alınması lazım. Belki hava sıcak diye, belki virüsten dolayı bilmiyorum ne düşünüp açıyorlar." diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI
Polisler minibüs şoförü Orhan Küpeli'yi gözaltına aldı, soruşturmaya devam ediliyor.
DHA
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