LGS'de alınacak tedbirlerin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak.

Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda dikkat edilecek hususlara dair illere yazı gönderildi.

Yazıda, bina sınav sorumlularının ve salon görevlilerinin, koronavirüs salgını dolayısıyla alması gereken önlemler sıralandı.

Buna göre, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.

Sınav binası ve sınav salonlarının girislerinde el antiseptigi, sınav salonunda ögrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak.

Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenciler, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Maskelerin nemlenmesi durumunda degistirilmesi sağlanacak.

Maskeler çıkarılırken ve takılırken lastiklerinden tutulması istenecek. Kullanılmıs maskeler agzı kapaklı çöp kutusuna atılacak. Maske degistirme söz konusu ise el antiseptigi kullanılacak. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması saglanacak.

Sınav görevlileri, sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi, sıralarda hazır bulundurulması ile kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının dağıtılması, toplanması, gerekli durumlarda detaylı yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri sırasında temastan kaçınılacak.

Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizligi su ve deterjan kullanılarak yaptırılacak.

Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak Kovid-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verilecek. Su içmek isteyenlerin, maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarması, maskelerin agız ve burnu kapatan ön yüzüne dokunmaması istenecek.

Merkezi sınava girecek ögrencilerden Kovid-19 tanısı konulan ögrenciler için alınacak sınav tedbir hizmetleri, Saglık Bakanlıgının önerileri dogrultusunda bölge sınav yürütme komisyonları tarafından belirlenecek ve gerekli tüm önlemler alınarak uygun sınav tedbir hizmeti saglanacak.

Bu ögrenciler için bölge sınav yürütme komisyonları tarafından saglanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili komisyonlar bilgilendirilecek. Sonradan ortaya çıkan sebeplerle sınav tedbir hizmeti alması gereken ögrenciler için gerekli islemler, komisyonca yapılacak. Ögrencinin sınav süresinin degismesi durumunda, giris belgesinde yazan sınav süresi dikkate alınmayacak.

Ögrencinin tek kisilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, ögrenci yerlestirildigi okulun yedek salonunda sınava girecek. Ögrencinin sınava girdigi salon aday yoklama listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacak, ayrıca komisyon kararının aslı sınav evrakı dönüs kutusuna konulacak.

Sınava giren ögrencilerden kesin Kovid-19 tanısı olanlar ile kesin tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanların, okulun giris katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınması saglanacak. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maskeyle degistirilecek. Bu ögrenciler tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmayacak. Salon baskanları ve gözetmenler eger ögrenci ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanacak.

- Ateşi olana görev verilmeyecek

Ates, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlügü sikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kisilere sınav görevi verilmeyecek. Ögrencilerin, sınav binasının bahçesine girisleri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunması saglanacak. Yıgılma olusmasını engelleyecek önlemler alınacak.

Ögrenciler sınav binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, Kovid-19 açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar, öğrencilere okunacak. Bu kapsamda, metinde şu ifadeler yer alacak:

"Ates, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlügü sikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan ögrencilerimiz okul girisinde görevlilere bilgi vermelidir. Endiseniz olmasın, sikayeti olan ögrencilerimiz sınava alınacaktır. Sikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin saglıgı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem tasımaktadır. Okul içinde, bahçesinde ve diger kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Saglıgınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Basarılar dileriz."

- Velilere beklemesi için uygun alan gösterilecek

Ögrenci velileri, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.

Kontroller sırasında ögrencilerin sosyal mesafe korunarak alınması ve koridorlarda yıgılma olusturmadan salonlara ulasması için önlem alınacak.

Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak ve 22 Haziran'dan itibaren isteyen ögrenciye verilecek.

Soru kitapçıklarının dagıtımı sırasında cerrahi eldiven kullanılacak.