Hakkari'de 2 sokak karantinaya alındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 sokak karantinaya alındı.
|10 Haziran 2020 14:20
|Yazdır
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 sokak karantinaya alındı.
İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güngör Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarındaki artış ve hastalığın bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle 927'nci ve 929'uncu sokağın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Söz konusu sokaklardaki vatandaşların kendi sağlıkları için evlerinden çıkmamaları ve alınan tedbirlere uymalarının zorunlu olduğu aktarılan paylaşımda, yasağı ihlal edenlere idari ve adli cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adalet Bakanı Gül, Feyzioğlu ve baro başkanları ile bir araya geldi
10 Haziran 2020 15:58
|TBMM'den 'Meclis'te korona alarmı' haberlerine açıklama
10 Haziran 2020 15:43
|Yeni normal hayatta piknikler böyle yapılacak
10 Haziran 2020 15:40
|İŞKUR çalışanında korona çıktı, çalışma arkadaşları izolasyona alındı
10 Haziran 2020 15:32
|Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: 2020'de rekora imza atıldı
10 Haziran 2020 15:20
|Anadolujet'in yurt dışı uçuş tarihleri belli oldu
10 Haziran 2020 15:15
|Yeni normalde kurban kesimi nasıl olacak?
10 Haziran 2020 15:10
|Gençlikte, sadece aynı branştaki sözleşmeli personel becayiş yapabilecek
10 Haziran 2020 15:07
|4 yaşındaki çocukta virüs çıktı, çadır kent karantinaya alındı
10 Haziran 2020 14:54
|Açık hava konserlerinde alınması gereken önlemler belirlendi
10 Haziran 2020 14:44