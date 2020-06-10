Tunceli kırsalında tespit edildi... 1 saat içinde öldürebiliyor
Tunceli'de sadece Türkiye'de yaşayan ve nesli ciddi tehdit altında bulunduğu bilinen Wagner Engerek yılanı tespit edildi.
|10 Haziran 2020 14:22
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Tunceli'de yapılan arazi çalışmasında Erzincan'dan Araştırma Görevlisi Mert Elverici, sadece Türkiye'de yaşayan ve nesli ciddi tehdit altında bulunan Wagner Engerek yılanı tespit etti. Tespit edilen yılan ve yavrusu ile Pülümür İlçesi Gökçekonak Köyü'nden Kayhan Çelik tarafından görüntülendi.
Küresel ısınma nedeniyle ciddi tehdit altında olduğu belirtilen ve bin 500 rakımın üzerinde dar bir alanda yaşadığı belirtilen Wagner Engerek yılanın yanı sıra Tunceli'de 13 yılan türü daha bulunduğu belirtildi.
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