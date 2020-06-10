Yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
|10 Haziran 2020 14:26
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İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunması sonrası gündeme oturan ve tartışmalara neden olan 'Ayasofya'nın ibadete açılması' konusu vatandaşlara soruldu ve 4 kişiden 3'ü 'açılmalı' yanıtını verdi.
Güncel siyasi konularda Türkiye gündemi
Areda Survey, 2-5 Haziran 2020 tarihlerinde "Güncel Siyasi Konularda Türkiye Gündemi Araştırması" başlıklı dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.
Çalışma kapsamında 2 bin 414 kişiyle yapılan saha çalışmasıyla Türkiye gündemine dair çeşitli sorular yöneltildi. Verilen yanıtlar gündemin üst sıralarında olan konulara ilişkin vatandaşların yaklaşımına dair önemli detaylar veriyor.
Fetih Suresi okunması
İstanbul'un fethinin 567. kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını nasıl değerlendirdikleriyle ilgili soruya katılımcıların yüzde 69'u olumlu yanıt verdi.
Yüzde 20,3'ü yağtığı değerlendirme sonunda olumsuz yanıtlarken, yüzde 10,7'lik kesim ise bir fikrinin olmadığını belirtti.
"Gelecek yıllarda da İstanbul'un Fethi kutlamalarında Ayasofya'da Fetih Suresi okunmalı mı?"
Katılımcıların yüzde 68,2'lik kesimi evet yanıtı verdi. Yüzde 22,2'lik kesim okunmasını istemediğini belirtirken, katılımcıların yüzde 9,6'sı ise bir fikrinin olmadığını söyledi.
Ayasofya ibadete açılmalı diyenler: Yüzde 73,3
Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili soruya katılımcıların yüzde 73,3'ü 'Evet' yanıtı verirken, 22,4'ü ise 'Hayır' yanıtını verdi.
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