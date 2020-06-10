Özel kalem müdürü, Personel Genel Müdürlüğüne atandı

Bakan özel kalem müdürü, MEB Personele Genel Müdürlüğüne vekaleten atandı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun Aksaray Valiliğine atanması sonrasında, Genel Müdürlüğe vekaleten, özel kalem müdürü Ömer İnan atandı..

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, sosyal medyea hesabından şu açıklamayı paylaştı:

Değerli Dostlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzun süre çok başarılı bir şekilde görev yapan Değerli Kardeşim Hamza AYDOĞDU Bey Aksaray Valisi olarak atanmıştır. Yeni görevinde sağlık, sıhhat içinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun.

Selefi olarak aynı başarıyı yürüteceğine inandığımız Özel Kalem Müdürü Kardeşimiz Ömer İNAN Beye de yeni görevinde başarılar dilerken büyük bir aile olduğumuz gerçeğini asla unutmayacağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.