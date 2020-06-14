3 bin sağlık personeli alımı hangi unvanlarda olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yeni açılan hastaneler için ise 3 bine yakın ilave personel alımı yapacaklarını açıklamıştı. Hangi unvanlarda personel alınacağı belli oldu.
|14 Haziran 2020 00:01
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Daha önce İstanbul'da yeni açılan hastaneler için 3 bine yakın sağlık personeli alınacağı belirtilmişti.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgilere göre alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyon sayıları şu şekilde olacak.
Hemşire: 1.770
Ebe: 60
Sağlık teknikeri: 488
Psikolog: 8
Sosyal çalışmacı: 8
Diyetisyen: 8
Fizyoterapist: 8
Memurlar.net'in notu: Yukarıdaki pozisyon sayılarının toplamı 2.350'ye
tekabül etmektedir. Bakanlık ayrıca 250 sürekli işçi alacaktır.
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