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Gençlikte, sadece aynı branştaki sözleşmeli personel becayiş yapabilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışan sözleşmeli personel yer değişiklik işlemlerine dair, 81 ile dağıtımlı genel bir yazı yayımladı.
 10 Haziran 2020 15:07
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Gençlikte, sadece aynı branştaki sözleşmeli personel becayiş yapabilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çalışan sözleşmeli personel yer değişiklik işlemlerine dair, 81 ile dağıtımlı genel bir yazı yayımladı.

Yayımlanan yazıya göre,

1- Sadece aynı branştaki sözleşmeli antrenör ile aynı unvandaki spor uzmanlar karşılıklı yer değiştirme (becayiş) talebinde bulunabilecek.

2- Boş sözleşmeli personel pozisyon ihdası henü yapılmadığı için sağlık ve eş durumu için kurum içi yer değişiklikleri yapılamayacaktır.

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