Gençlikte, sadece aynı branştaki sözleşmeli personel becayiş yapabilecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışan sözleşmeli personel yer değişiklik işlemlerine dair, 81 ile dağıtımlı genel bir yazı yayımladı.
|10 Haziran 2020 15:07
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, çalışan sözleşmeli personel yer değişiklik işlemlerine dair, 81 ile dağıtımlı genel bir yazı yayımladı.
Yayımlanan yazıya göre,
1- Sadece aynı branştaki sözleşmeli antrenör ile aynı unvandaki spor uzmanlar karşılıklı yer değiştirme (becayiş) talebinde bulunabilecek.
2- Boş sözleşmeli personel pozisyon ihdası henü yapılmadığı için sağlık ve eş durumu için kurum içi yer değişiklikleri yapılamayacaktır.
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