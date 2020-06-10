Anadolujet'in yurt dışı uçuş tarihleri belli oldu
AnadoluJet, yurt dışı uçuşlarının 11 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu.
|10 Haziran 2020 15:15
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AnadoluJet'ten yapılan açıklamada, "Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020 tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız!" denildi.
AnadoluJet'in yurtdışı uçuş programı şöyle:
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