Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı
Yabancı uyruklu kişiye tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yaptıkları belirlenen iki gece bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı
|10 Haziran 2020 15:23
|Yazdır
Yabancı uyruklu kişiye tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yaptıkları belirlenen iki gece bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki mahalle ve çarşı bekçisi, Tarlabaşı Bulvarı'nda şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiye "dur" ihtarı yaptı.
Uyarı üzerine kaçan kişi, kovalamacanın ardından yakalanırken, üzerinde herhangi bir suç unsuru çıkmaması ve kimlik kontrolünde de aramasının bulunmaması sonucu serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerde iki bekçinin, yabancı uyruklu kişiye mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıklarının ve tokat attıklarının görülmesi üzerine bekçileri açığa alarak haklarında soruşturma başlattı.
11 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
08 Haziran 2020 10:55
|Bakan Selçuk: LGS'de isteyen çocuğumuz maskesini çıkartabilir
07 Haziran 2020 16:08
|Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, öldürenlere 30 bin lira ceza
07 Haziran 2020 13:15
|Etik Kurul, başkanın lüks villası için inceleme başlattı
07 Haziran 2020 08:46
|Askerler arasında tepki çeken videoya, Bakan talimatıyla inceleme
05 Haziran 2020 10:40
|TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı
20 Mayıs 2020 01:18
|Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
16 Mayıs 2020 21:57
|Rektörün 'yasak aşk'ıyla ilgili iddialara soruşturma!
12 Mayıs 2020 18:59
|Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
12 Mayıs 2020 15:53
|HSK'dan Karşıyaka Hakimine İnceleme
11 Mayıs 2020 13:08