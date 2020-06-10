Dokuz Eylül öğretmenlik öğrencilerini mezun etti
Dokuz Eylül Üniversitesi, bahar yılı not girişlerini 2 Haziran'da sonlandırarak, öğrencilerini mezunu etti
|10 Haziran 2020 15:24
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Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, bahar yılı not girişlerini 2 Haziran'da sonlandırarak, öğrencilerini mezunu etti.
Sözleşmeli öğretmenlik alımlarında, başvuru tarihler, 1 ila 12 Haziran 2020 tarihleri arası olarak belirlendiği için, başvuru tarihlerinin uzatılmaması halinde, diğer üniversite mezunlarından KPSS'ye girmiş olanlar başvuru yapamayacak
Öğretmenlik mezunlarının memurlar.net forumundaki paylaşımlarını görmek için tıklayınız.
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