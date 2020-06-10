1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı (Haziran)

Dokuz Eylül öğretmenlik öğrencilerini mezun etti

Dokuz Eylül Üniversitesi, bahar yılı not girişlerini 2 Haziran'da sonlandırarak, öğrencilerini mezunu etti
 10 Haziran 2020 15:24
Yazdır
Dokuz Eylül öğretmenlik öğrencilerini mezun etti

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, bahar yılı not girişlerini 2 Haziran'da sonlandırarak, öğrencilerini mezunu etti.

Sözleşmeli öğretmenlik alımlarında, başvuru tarihler, 1 ila 12 Haziran 2020 tarihleri arası olarak belirlendiği için, başvuru tarihlerinin uzatılmaması halinde, diğer üniversite mezunlarından KPSS'ye girmiş olanlar başvuru yapamayacak

Öğretmenlik mezunlarının memurlar.net forumundaki paylaşımlarını görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
01 Haziran 2020 11:33		 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına yönelik çok önemli açıklama
21 Mayıs 2020 17:23
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama duyurusunu yayımladı
02 Mayıs 2020 12:37		 Haziran ayı sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları açıklandı
03 Nisan 2020 18:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:03 - Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar16:02 - Bakan Akar: Teyide muhtaç bilgiye göre Hafter Libya'dan kaçtı15:58 - Adalet Bakanı Gül, Feyzioğlu ve baro başkanları ile bir araya geldi15:55 - Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' şeklinde olacak15:53 - Beypazarı'nda tırla midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı15:53 - Eşi özel sektörde olan sağlık çalışanlarına kurumlar arası geçiş imkanı15:43 - TBMM'den 'Meclis'te korona alarmı' haberlerine açıklama15:40 - Yeni normal hayatta piknikler böyle yapılacak15:38 - Eski emir subayına FETÖ'den 15 yıla kadar hapis istemi15:32 - İŞKUR çalışanında korona çıktı, çalışma arkadaşları izolasyona alındı
15:24 - Dokuz Eylül öğretmenlik öğrencilerini mezun etti15:23 - Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı15:20 - Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: 2020'de rekora imza atıldı15:15 - Anadolujet'in yurt dışı uçuş tarihleri belli oldu15:10 - Yeni normalde kurban kesimi nasıl olacak?15:07 - Gençlikte, sadece aynı branştaki sözleşmeli personel becayiş yapabilecek15:04 - Bakan Dönmez'den, ortam dezenfeksiyonu için borlu yeni ürün müjdesi14:59 - Sıra yüzünden sağlık çalışanını darp ettiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Suç mağdurlarının korunması için 910 Pedagog, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı alınacak
Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dondurma'da bedava bulmak 1
Tiyatroyu televizyondan izlemek 4
Erkekyerinibilsin 2
yolda sigara içtiği için boynunda sigara söndürülen kız 1
aybüke yalçın 5
sinema ve tiyatroların 1 temmuz'da açılması 3
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
dip dalgası 1
transfer sezonu 2
hafta sonu kaçamak yapmak 1
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Adana Pozantı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi Geçici 125 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam