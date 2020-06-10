Eski emir subayına FETÖ'den 15 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı F.Ö. hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak 31 Mayıs'ta tutuklanan binbaşı F.Ö. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

F.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği bilgi notunda yer alan "mahrem imam L.Ç'nin kullanıcısı olduğu, örgütsel irtibat amacıyla kullandığı, 'operasyonel' tabir edilen hattın arandıgı tarih ve saatlerde Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı olarak gorev yapmakta olan binbaşı F.Ö. tarafından kullanılan sahsi telefon ile ardısık olarak arandıgı" bilgisi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

- Elebaşına iletilmek üzere fişleme

L.Ç'nin FETÖ icerisindeki hiyerarsik yapıda TSK'deki orgut mensuplarından sorumlu orgut yoneticisi oldugunun belirtildiği iddianamede, şu detaylara yer verildi:

"L.Ç'nin orgut icerisinde yapmıs oldugu faaliyetlerini gizleme ve kendisini desifre etmemek icin 'Serkan' kod adını kullandıgı anlasılmıstır. L.Ç'nin teror orgutunun gizli olarak faaliyetlerini yuruttugu ısık evlerinde sorumlulugundaki orgut mensupları ile gorusmeler yaptıgı, bilgi alısverisi sagladıgı ve orgutun duzenledigi kamplara yiyecek yardımı yaparak orgutun faaliyetlerine ve mensuplarına ne kadar onem verdigi anlasılmıstır. L.Ç'nin meslege baslayan tum orgut mensuplarının maaslarının yüzde 10'unu himmet olarak orgute verdigi ve ust duzey orgut mensuplarının sorumlulugundaki personelden bekar olanlardan maaslarının onda biri, evlilerden ise on beşte biri seklinde himmet topladıgı belirlenmiştir. FETO teror orgutune baglı orgut mensuplarının, bulundugu birimlerdeki askeri fiziki-dijital evrakları ve askeri personele ait ozel bilgiler (Etnik kimlikleri, siyasi gorusleri, aile yapısı, alkol-kadın-para ve makam olarak adlandırılan zaafları vb.) hususunda derlenen raporları orgut yoneticilerine ilettigi anlasıldıgından orgut yoneticisi L.Ç'nin TSK icerisindeki orgut mensuplarının kendisine ilettigi bilgi-belge-fislemeleri orgut elebaşı Fetullah Gulen'e iletilmek uzere toplamıs olabilecegi değerlendirilmektedir."

- Ortak baz veren konumlar işaretlendi

İddianamede şüpheli F.Ö. ve mahrem imamlardan L.Ç'nin ardısık arandıkları tarih oncesi ve sonrasındaki tum ortak baz eslestirmelerinin harita uzerinde konumlandırılarak yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapora da yer verildi.

F.Ö'nün kullandıgı belirtilen GSM hatları ile L.Ç'nin kullandıgı belirtilen GSM hatlarının ortak baz verdigine yer verilen iddianamede, ortak baz veren yerler harita uzerinde isaretlendi.

İddianamede F.Ö'nün telefonundan terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında yasal işlem yapılan şahıslar ile de irtibat kurulduğunun tespit edildiği ifade edildi.

- Otel odasında buluşma

F.Ö'nün otel ve konaklama bilgilerine ilişkin sorgulamaya da yer verilen iddianamede, 12 Mayıs 2015'te Bursa'daki bir otelde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan M.E. isimli askeri personelle beraber kaldığı ve 13 Mayıs'ta ayrıldığı, bu otelde aynı tarihte kalan ve ayrılan şahısların birçoğunun askeri personel oldugu ve FETO silahlı teror orgutu kapsamında adli islem gordukleri belirtildi.

F.Ö. ise ifadesinde, FETO içinde herhangi bir faaliyette bulunmadıgını, yaptığı görüşmelerin örgütsel olmadığını, kendisine gelen tüm aramalara yanıt verdiğini iddia ederek etkin pismanlık maddesinden yararlanmak istemediğini söyledi.

F.Ö'nün ifadesinde, bir askeri personelin akrabası adına kayıtlı hattı 2013-2014 yılları öncesinde kullandığı, hattı kullanma amacının öğretmen hattının uygun tarifesi olması nedeniyle olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

İddianamede şüpheliyle ilgili yapılan tespitlerde şu bilgilere yer verildi:

"Şüphelinin ankesorlu/ kontorlu sabit hatlarla teror orgutunun sivil imamı ve orgutsel faaliyetleri nedeniyle islem goren asker sahıslarla ardısık olarak aranmak suretiyle aranma sayısı, suresi ve aranma sekli itibariyle orgutsel isleyis tarzına uygun ve tesadufle acıklanamayacak sekilde irtibatlı bulundugu, mahrem imamlardan olup hakkında kovusturma devam eden, firari L.Ç. ile ardısık aranma tarihi oncesi ve sonrasında yakın noktalarda baz bolgelerinde bulundugu, diger irtibat kayıtları da nazara alındıgında teror orgutu mensubu oldugu anlaşılmıştır."