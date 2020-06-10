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Beypazarı'nda tırla midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tır ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
|10 Haziran 2020 15:53
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tır ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Osman Erdem'in kullandığı 06 BGH 23 plakalı tır, Hamzalar Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Abdurrahman Demir yönetimindeki 06 GF 3945 plakalı midibüsle çarpıştı.
Kazada midibüsteki yolculardan Mesut Kaya ve Sedat Özcan hayatını kaybetti. Yaralanan iki sürücü ile Şeref Akyıldız, hastaneye kaldırıldı.
Tır sürücüsü Erdem, tedavisinin ardından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
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