Eşi özel sektörde olan sağlık çalışanlarına kurumlar arası geçiş imkanı
Eşi özel sektörde olan sağlık çalışanının, kurumlar arası geçiş talebinin çalıştığı üniversite hastanesince reddedilmesi üzerine Sağlık-Sen'in açtığı dava olumlu sonuçlandı.
|10 Haziran 2020 15:53
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Kastamonu Üniversitesi'nde görev yapan sağlık çalışanı, aile birliğini sağlamak için özel sektörde çalışan eşinin bulunduğu Ankara'ya kurumlar arası yer değişikliği talebinde bulundu.
Hacettepe Üniversitesi yer değişikliğine olumlu cevap verirken Kastamonu Üniversitesi yer değişikliğini onaylamadı. Bunun üzerine Sağlık-Sen'in üyesi adına açtığı dava ile kurumca reddedilen tayin hakkı, mahkeme tarafından onaylandı.
Mahkeme, aile birliğinin kurulabilmesi adına eşinin görev yaptığı yerde bulunan üniversite hastanesinin tayin talebine olumlu baktığı göz önüne alarak, diğer kurumun yaptığı uygulamanın Anayasa'nın "eşitlik" ilkesine uygun olmadığına karar verdi.
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