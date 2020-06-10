Adalet Bakanı Gül, Feyzioğlu ve baro başkanları ile bir araya geldi
|10 Haziran 2020 15:58
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanları ile bir araya geldi.
Toplantıya 80 baroyu temsilen Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ Barolarının başkanları katıldı.
Adalet Bakanı Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada TBMM'nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini, baroların ve avukatlık mesleğinin saygınlığı artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi.
Yaklaşık üç saat süren toplantıda baro başkanları, baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştılar.
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