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Bakan Akar: Teyide muhtaç bilgiye göre Hafter Libya'dan kaçtı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında soruları cevapladı. Bakan Akar, asker uğurlamaları hakkında açıklamalarda bulunurken, "Gençlerimize yakışmayan bazı manzaralar görüyoruz." ifadelerini kullandı. Libya'daki son durumu değerlendiren Akar, "Teyide muhtaç bilgiye göre Hafter Libya dışına kaçtı." dedi.
 10 Haziran 2020 16:02
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Bakan Akar: Teyide muhtaç bilgiye göre Hafter Libya'dan kaçtı

OPERASYON BÖLGELERİ...

Suriye'deki operasyonlarımızı ilk günkü heyecanla yerine getirmekteyiz. ABD ve Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bölgede tacizler ve tecavüzler var. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Her türlü tedbiri almak, ülkemizin menfaat ve refahını kollamak için askeri operasyon dahil her türlü adımı atmak hakkımızdır. Hudut ve halkımızın güvenliği temel esas budur. Müttefik ülkeler üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

1 Ocak'tan bu yana 4312 terörist etkisiz hal getirildi.

İdlib'de Ruslarla 16 devriye gerçekleştirdik.

LİBYA'DA HAFTER GÜÇLERİ GERİLİYOR

En bütük güç haklı olmak, adalete-hukua uygun olmak. Hafter darbecidir. Teyide muhtaç bilgiye göre Hafter Libya dışına kaçtı. Desteğimiz sayesinde Libya'da denge ciddi şekilde bozuldu.

LİBYA İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

Türkiye'nin attığı adımların hepsi hukuka uygun. Türkiye olarak biz orada Libya'nın davetiyle oradayız.
Memurlar.Net
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