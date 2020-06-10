1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöverin çalınmasıyla ilgili bir zanlı yakalandı.
 10 Haziran 2020 16:03
Yazdır
Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöverin çalınmasıyla ilgili bir zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyünde, muhtar Mustafa Karaca'ya yediemin olarak teslim edilen biçerdöverin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Konya Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde bölgede yapılan araştırmalar ve alınan beyanlar doğrultusunda, şüpheli tır şoförü T.E'nin ismine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda, zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beypazarı'nda tırla midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
10 Haziran 2020 15:53		 Sıra yüzünden sağlık çalışanını darp ettiler
10 Haziran 2020 14:59
Kadın yolcu ücretini verirken minibüsten düştü
10 Haziran 2020 14:00		 Nişanlısını öldürmekle suçlanan Zehra, mahkemede ifade değiştirdi
10 Haziran 2020 13:47
Iğdır Belediyesinde rüşvet ve yolsuzluktan 14 kişiye gözaltı
10 Haziran 2020 13:01		 Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
10 Haziran 2020 12:53
Çalışır vaziyette bırakılan araç yayaya çarparak ölümüne neden oldu
10 Haziran 2020 12:28		 Kaza yapan babasının başından ayrılmadı
10 Haziran 2020 10:46
Doktora demir çubuk ve bıçakla saldırı
10 Haziran 2020 10:43		 Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
10 Haziran 2020 10:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:45 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:44 - 'Bu gemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır'17:38 - Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine yılan düştü17:34 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:27 - Abant ve Yedigöller'de randevulu sistem uygulanmayacak17:24 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:21 - Nisan'da 13 bin kişi ilk kez konut kredisi kullandı17:18 - Bakan Albayrak: İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak17:12 - Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alınacak önlemler belirlendi17:08 - Cenazeye katılan iki kişinin testi pozitif çıktı, filyasyon çalışması başlatıldı
17:04 - 'Hedefimiz, turizm işletmesinin tekrar çalışması'16:59 - Devlet Başkanı'na karantinayı ihlal cezası16:56 - Öğretim üyesi kalp krizinden hayatını kaybetti16:52 - Ekonomide düzenlemeler içeren 'torba teklif' Komisyonda16:49 - FETÖ'yü aktif hale getirme davasında tutukluluğa devam16:31 - İl Müdürlüğü'nde 8 personelin testi pozitif çıktı, bina kapatıldı16:28 - YÖK eski Denetleme Kurulu üyesi kişiye özel ilana çıkarsa, diğer üniversiteler ne yapmaz!16:27 - Üniversitede bir personelde koronavirüs tespit edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
MEB, karnelerin nasıl verileceğini açıkladı
Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi
Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyarbakır'da 300 yeni corona vakası olması 3
aybüke yalçın 5
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
Netkent 1
koronavirüste 2.dalga ihtimali 6
ice man 1
Erkekyerinibilsin 2
hafta sonu kaçamak yapmak 1
mansur yavaş 2
dip dalgası 1
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Adana Pozantı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi Geçici 125 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam