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TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek
 10 Haziran 2020 16:08
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TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS birinci dönem ek yerleştirme tercihleri, 22 Mayıs-3 Haziran'da alındı. Bu kapsamda, tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Anadolu Ajansı
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