Bakan Gül, 'Görevde Yükselme Sınavı'nın tarihini açıkladı

VALİLER KARARNAMESİ YAYIMLANDI. 41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Atama kararlarına göre 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi. Atama kararlarına göre Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi, Süleyman Elban Adana Valisi, Münir Karaloğlu da Diyarbakır Valisi olarak atandı.