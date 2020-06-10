Üniversitede bir personelde koronavirüs tespit edildi
Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) çalışan bir kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine üniversitede temas halinde olduğu kişiler izole edildi.
|10 Haziran 2020 16:27
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Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) çalışan bir kişinin korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine üniversitede temas halinde olduğu kişiler izole edildi.
ESTÜ'de çalışan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testin pozitif çıkması üzerine üniversite içerisine girişler kısıtlandı. Virüsün bulaştığı kişinin üniversitede temaslı olduğu çalışanlara İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince virüs testi yapıldı. Görevliler tarafından temaslı olan kişilerden numune alınırken, üniversitede filyasyon çalışmalarına başlandı.
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