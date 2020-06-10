İl Müdürlüğü'nde 8 personelin testi pozitif çıktı, bina kapatıldı
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde çalışan 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalışanlar tedaviye alınırken, bina geçici süreliğine hizmete kapatıldı.
|10 Haziran 2020 16:31
|Yazdır
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde çalışan 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalışanlar tedaviye alınırken, bina geçici süreliğine hizmete kapatıldı.
Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Alay Caddesi'nde bulunan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde görevli bazı çalışanlar, çeşitli şikayetler nedeniyle sağlık ekiplerine başvurdu. 8 personelin yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca, çalışanların tedavisine başlandı. Ardından filyasyon ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli tüm personele test yapıldı. Ekipler, testleri pozitif çıkan personelin temasta bulunduğu kişileri tespit etmek için de çalışma başlattı. Müdürlük binası ise geçici süreliğine hizmete kapatıldı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
10 Haziran 2020 17:34
|Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alınacak önlemler belirlendi
10 Haziran 2020 17:12
|'Hedefimiz, turizm işletmesinin tekrar çalışması'
10 Haziran 2020 17:04
|Bakan Gül, 'Görevde Yükselme Sınavı'nın tarihini açıkladı
10 Haziran 2020 16:20
|Adalet Bakanı Gül, Feyzioğlu ve baro başkanları ile bir araya geldi
10 Haziran 2020 15:58
|TBMM'den 'Meclis'te korona alarmı' haberlerine açıklama
10 Haziran 2020 15:43
|Yeni normal hayatta piknikler böyle yapılacak
10 Haziran 2020 15:40
|İŞKUR çalışanında korona çıktı, çalışma arkadaşları izolasyona alındı
10 Haziran 2020 15:32
|Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt: 2020'de rekora imza atıldı
10 Haziran 2020 15:20
|Anadolujet'in yurt dışı uçuş tarihleri belli oldu
10 Haziran 2020 15:15