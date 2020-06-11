Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
|11 Haziran 2020 00:03
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mersin Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanı 9 Haziran 2020 tarihinde yayımlandı.
Bilindiği üzere üniversitelere sözleşmeli sağlık personeli alınırken, sözlü sınav yapılmamaktadır, sadece KPSS puan sıralaması esas alınmaktadır.
Ancak, üniversiteler, denetleyen kurum olmadığı, YÖK ses çıkarmadığı için, kişinin tüm özel bilgilerini ilana yazarak kişiye özel ilan yayımlayabilmektedir.
İşte, 9 Haziran 2020 tarihinde Mersin Üniversitesince yayımlanan ilan da böyle bir ilandır. İlanda "3. basamak sağlık kurumlarında çalışmış olmak", "... servislerinde çalışmış olmak", "... servislerinde çalıştığını belgelendirmek" gibi şartlar yer almakta olup, bu şartlar belirli kişileri almak için ilana yazılmıştır.
Üniversitelerin, daha deneyimli personel almak bahanesiyle, kişiye özel ilan yayımlama süreçlerine müdahil olunması, ilandan mağdur olan kişilerin de ilanın iptali için ya dava açmaları ya da en azından idari başvuru yollarını tükettikten sonra, Rektörü Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayet etmesi veyahut da Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yaparak tavsiye kararı alması gerekmektedir.
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