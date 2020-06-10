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Ekonomide düzenlemeler içeren 'torba teklif' Komisyonda

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: Tamamı milletimizin çok daha ferah yaşaması, devletimizin imkanları çok daha pratik kullanmasını temin gayesiyle hazırlanmıştır.
 10 Haziran 2020 16:52
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Ekonomide düzenlemeler içeren 'torba teklif' Komisyonda

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif"in 12 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngördüğünü belirterek "Tamamı milletimizin çok daha ferah yaşaması, devletimizin imkanları çok daha pratik kullanmasını temin gayesiyle hazırlanmıştır." dedi.

Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ilk imza sahibi olduğu Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifine ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Kanun teklifinde yer alan bazı maddelerin Kovid-19'la mücadele süreci içerisinde ele alınması gerektiğini dile getiren Aydemir, "Teklifimizde 12 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngörülüyor. Tamamı milletimizin çok daha ferah yaşaması, devletimizin imkanları çok daha pratik kullanmasını temin gayesiyle hazırlanmıştır. Kimi maddeler, uygulamada birlik ve bütünlüğü amaçlıyor." diye konuştu.

Kovid-19 salgının başından itibaren Türkiye'nin vatandaşını kucaklayan bir uygulama ortaya koyduğunu belirten Aydemir, eş zamanlı olarak yaşılan afetlerin sıcaklığına rağmen bu salgın musibetinin kucaklandığını dile getirdi.

2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerimizde meydana gelen depremlerden zarar gören vatandaşların olası mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla teklifle düzenleme yapıldığını aktaran Aydemir, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van'da meydana gelen deprem sonrası hasar tespitini yaptı. 31 bin 500 dolayında konut, işyeri ve ahır bütünüyle yıkılmış ya da ağır veya orta hasar görmüş. Teklif ile mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza destek amacı güdülmektedir. Destekte öncelikli şart, bu yapıların imara uygunluğu ve DASK yaptırmış olması yer alıyor. Bu şarta rağmen yüzde 95 oranında insanımız, bunları yerine getirmemiş. Bunu aşabilmek ve mağduriyeti ortadan kaldırabilmek adına yardım kanununda düzenleme yapıyoruz. Yapılan çalışmalar, 19 bin dolayında yeni yapı ihtiyacını, bunun da 5 milyar 700 milyonluk bir ödeneği gerektirdiğini önümüze koyuyor. Vatandaşların bu imkandan faydalanması halinde 2 yılı ödemesiz, 18 yıllık bir ödeme planı çıkarılmış. Burada bir faiz de söz konusu değil."

Aydemir, Kovid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limitin, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırılabileceğini de aktardı.

Kovid-19 sürecinde yapılanlara mali dayanak olması nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığını ifade eden Aydemir, salgın sürecinde açılan kredilerin ve farklı mali desteklerin bu nevide bir ilave kaynağa ihtiyaç gösterdiğinin inkarı kabil olmayacak bir gerçek olduğunu söyledi.

Aydemir'in bilgilendirmesinin ardından teklifin tümü üzerinde milletvekilleri söz aldı.
Anadolu Ajansı
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