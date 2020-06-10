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Devlet Başkanı'na karantinayı ihlal cezası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8,670 TL para cezası kesildi.
 10 Haziran 2020 16:59
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Devlet Başkanı'na karantinayı ihlal cezası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8,670 TL para cezası kesildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bazı illerde kafe ve restoranların ziyaretçilere kapalı olduğu Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Hmelnitski kentinde bir kafede tıbbi maske takmadan otururken görüldüğü fotoğraf, tepkilere neden oldu. Medya mensuplarına konuyla ilgili açıklamada bulunan Zelenski, "Hmelniski'de bana ceza kestiler, aslında doğru olanı yaptılar" diyerek idari cezaya çarptırıldığını açıkladı.

BAŞHEKİM VE VALİ DE CEZADAN NASİBİ ALDI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada ise aynı ihlalden dolayı Zelenski'nin beraberindeki Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile Başkan Yardımcısı Sergey Trofimova, Sağlık Bakan Yardımcısı ve Ukrayna Başhekimi Viktor Lyaşko ve Hmelnitski Valisi Dmitri Gabinet'in de para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ukrayna'da karantina ihlalleri için 17 bin ila 34 bin grivna arasında (4,330-8,670 TL) para cezası öngörülüyor.

ZELENSKİ'YE İKİNCİ İDARİ CEZA

Zelenski, geçen sene devlet başkanlığı seçimleri sırasında oy pusulasını gazetecilere göstererek kuralları ihlal ettiği için de para cezasına çarptırılmıştı.
DHA
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