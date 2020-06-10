Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine yılan düştü
|10 Haziran 2020 17:38
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilesine bağlı Merkez Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yaşlandı. Vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü sırada üzerlerine ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü. Yılanın düşmesiyle birlikte çevredekiler büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar panik içerisinde kaçışırken, bazıları da yılanı yakalamak için büyük çaba harcadı. Eline fırça alan bir esnaf, uzun çabaların ardından yılanı etkisiz hale getirmeyi başardı. Poşete konulan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan, doğaya salınmak üzere Fırat Nehri'nin kıyısına götürüldü.
Yılanı fırça ile yakalayarak poşete koyan Faik Dağ, "Yılan ağaçtan düştü. Ben de onu yakaladım. Sonra poşete koyup Fırat Nehri'ne götürerek bıraktık. Yılan herhangi bir zarar görmedi. Sanırım avlanmak için ağaca çıkmış" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Abant ve Yedigöller'de randevulu sistem uygulanmayacak
10 Haziran 2020 17:27
|Cenazeye katılan iki kişinin testi pozitif çıktı, filyasyon çalışması başlatıldı
10 Haziran 2020 17:08
|'Aslan görüldüğü' iddiası o şehirde heyecana neden oldu
10 Haziran 2020 16:18
|Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan kişi öldü
10 Haziran 2020 16:16
|Tunceli kırsalında tespit edildi... 1 saat içinde öldürebiliyor
10 Haziran 2020 14:22
|CHP İlçe Başkanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
10 Haziran 2020 14:17
|İstanbul Havalimanı'nda karekod'lu yemek siparişi dönemi
10 Haziran 2020 14:13
|Bir madencide virüs çıktı, 18 madenci ev karantinasına alındı
10 Haziran 2020 14:07
|Buldukları parayı sahibine ulaştırdılar, harçlığı bile kabul etmediler
10 Haziran 2020 13:58
|Belediye başkanından sonra yardımcısının da testi pozitif çıktı
10 Haziran 2020 13:32