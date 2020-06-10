'Bu gemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır'
Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemisini Yunanistan'a ait bir savaş gemisi durdurmaya çalıştı. CNN Greece'den aktarılan bilgilere göre Türk savaş gemilerinden anons geçildi: "Bu gemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır."... Anons sonrasında, Yunan helikopter, Türk bayrağı çekilmiş kargo gemisinden uzaklaştı
|10 Haziran 2020 17:44
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defenceturk.net sitesinde yer alan ve CNN Greece'den aktarılan bilgilere göre, Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemisini Yunanistan'a ait bir savaş gemisi durdurmaya çalıştı.
Yunanistan'a ait helikopter müdahale için kalktı. Helikopterin havalanmasının ardından Türk savaş gemilerinden anons geçildi:
"Bu gemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır."
Türk fırkateyninden yapılan çağrı sonrası Yunan fırkateynine ait helikopterin "SPETSAI" fırkateynine dönmesi emredildi.
Tanzanya bayraklı CIRKIN kargo gemisi, seyrine Türk fırkateynleri eşliğinde devam ediyor. Geminin 11 Haziran'da Libya'ya varması planlanıyor.
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