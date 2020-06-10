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Düğünler maskeli olacak, takılar kutuya konulacak

Koronavirüs sebebiyle kapatılan düğün salonları 1 Temmuz itibariyle açılıyor. Düğün salonlarının yeniden açılması kararı sektörü de şimdiden canlandırdı. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Düğünlerin nasıl yapılacağı ise merak konusu.
 10 Haziran 2020 17:55
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Düğünler maskeli olacak, takılar kutuya konulacak

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, yeni düğünlerin sosyal mesafeli, maskeli olacağını belirterek, "İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak. Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla teması olmadığı oyunlar olacak" dedi.
Koronavirüs sebebiyle yakın temasın olduğu yerlerden biri olan düğün salonları kapatılmıştı. . Düğünlerini iptal eden ya da erteleyen pek çok çiftin için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından 1 Temmuz itibarıyla düğün salonlarının açılacağını duyurdu.

TAKI MERASİMİ İÇİN KUTU YA DA ZARF

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, henüz konu ile ilgili olarak bir genelgenin yayımlanmadığını belirterek, "Daha önce açılmış mekanlarla ilgili olarak belirlenen kuralları kendimize baz alıyoruz. Düğünden önce salonların dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekli firmalarla anlaşmalarımızı yaptık. İçeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Fiziki mesafe ayarlanacak. En çok sorulan soru ise takı merasimi. Son zamanlarda düğünlerdeki algı değişti. Düğünlerde takı merasimini kesmeyeceğiz ama yakaya değil, kutu ya da zarfa koyulacak" dedi.

En merak edilen konulardan biri ise eğlencelerin nasıl olacağı. Sönmez, Anadolu'da çok çeşitli oyunların olduğunu ve temassız oyunların tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Oyunlar ise mümkün olduğu kadarıyla teması olmadığı oyunlar olacak. Masalardaki serpme ikramları kaldırıyoruz. Kişiye özel kapalı olacak şekilde yapılmasını sağlayacağız" dedi.

İPTAL ETMEYİP ERTELEYENLER AYNI FİYATTAN DÜĞÜN YAPACAK

Sönmez, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası'na bağlı salonlardaki rezervasyonlarını iptal etmeyip erteleyen çiftlerin, anlaştıkları fiyattan düğünlerini yapabileceğini söyledi. Sönmez, "Düğünlerini iptal etmeyip, erteleyenler ellerindeki sözleşmelerle 2020 sonuna kadar düğünlerini yapma hakkına sahip. Yeni sözleşme yapacak olanlar mutlaka bir fiyat farkıyla karşılaşacaktır. Ama burada girdi değerlerin sabit tutarak fiyatların çok yükseltilmemesi konusunda da temkinliyiz" diye konuştu.

MOBİLYACI VE GELİNLİKÇİLERDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

Düğün salonlarının yeniden açılması kararı pek sektörü de şimdiden canlandırdı. Özellikle mobilyacı ve gelinlikçilerde hareketlilik başladı. Mobilyacılar ve gelinlikçiler sezonun yeniden açılmasından memnun. Mobilya satışı yapan Suzan Kılıç, "Hareketlilik ufak ufak başladı. 1 Temmuz'dan sonra satışlar patlar diye düşünüyorum. Satışlarımızı 1 ay önceden yapıyoruz genelde yetişmesi için. Şimdiden satışlar başladı" dedi. Suna Kalafatoğlu ise, "Bizi mutlu etti. İşler, piyasa hareketlenir evlene çiftler mutlu olur" diye konuştu.

Gelinlik satıcısı Özlem Akkaşoğlu da, "Heyecanla dünkü açıklamayı bekliyorlardı. Bugünden bile birçoğunun prova tarihi netleşti. Biz de bugünden itibaren hızla provalara başlıyoruz" dedi.
DHA
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